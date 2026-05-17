Kabine yarın toplanıyor | İşte masadaki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı kabinesi yoğun gündemle Beştepe'de toplanıyor. Dış politika başlıkları ön planda olacağı toplantıda ABD ile İran arasında dolaylı olarak devam eden ve henüz somut bir aşamaya taşınamayan görüşme trafiğine mercek tutulacak. Taraflar arasında kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese varılması için gelinen aşama ele alınacak.

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türk ekonomisine etkilerinde güncel duruma mercek tutulacak. Toplantıda geçen hafta Kazakistan'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nin yansımaları ele alınacak. Yaklaşan Kurban Bayramı tedbirleri de kabine üyelerinin sıcak başlıkları arasında olacak.

İRAN – ABD/ İSRAİL SAVAŞI

İran-ABD/İsrail ve Rusya- Ukrayna çatışması ile İsrail'in bölge ülkelerine karşı saldırgan tutumu da önemli başlıklar arasında. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan fiili tıkanmanın Türk ekonomisine etkilerinde güncel duruma mercek tutulacak. Enerji alanındaki çeşitlendirme politikasının mevcut verileri masada olacak.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE

İç politikada ise Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ve önümüzdeki günlerde atılması beklenen yasal adımlar istişare edilecek. Güvenlik birimlerinden gelen rapor sonrasında meclis çatısı altında atılabilecek adımlara dair projeksiyon gözden geçirilecek.

KAZAKİSTAN ZİYARETİNİN YANSIMALARI

Toplantıda geçen hafta Kazakistan'da yapılan Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi'nin yansımaları ele alınacak. Hem Türk dünyasıyla atılan adımlar, hem ikili temasların yansımalarına masaya yatırılacak.

KURBAN BAYRAMI TEDBİRLERİ

Yaklaşan Kurban Bayramı tedbirleri de kabine üyelerinin sıcak başlıkları arasında olacak. Vatandaşın huzur ve emniyet içinde bir bayram geçirmesi için yapılacaklar istişare edilecek.