“PKK’nın feshiyle yeni bir gün doğacak”

MHP lideri Devlet Bahçeli önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefinde yeni yol haritası ve sürece ilişkin 7 başlık altında değerlendirme yaptı.

KOMİSYON ÖNERİSİ

DEVLET Bahçeli, "Türkiye, yaklaşık elli yıldır kan ve gözyaşına sebep olan bölücü terör örgütü PKK'nın feshiyle yeni bir gün doğumuna şahitlik ediyor. Yapılanların ve söylemlerin karşılıklı anlam kazanması noktasında bir iletişim eksiliği yaşandığı görülüyor. Bu noktada yeni aşama için bir yol haritası ortaya koymak bu doğrultuda gerekli mekanizmaları harekete geçirmek gerekiyor" dedi. "Tasfiye ve Düzenleme Sürecini Yönlendirme ve Milli Birlik komisyonu kurulacak" diyen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye sürecinin hem yürütüleceği hem de kamuoyunun bilgilendirilmesinin sağlanacağı bu yapı içerisinde 'Terörle Mücadele Devlet Koordinasyon Merkezi' oluşturulacak. Terör ile demokrasi birbirine zıt kavramlar. Terörün ve şiddetin olduğu yerde insanların hür iradesinden, insan haklarından ve demokrasiden bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla, PKK terörünün sona ermesi, demokrasinin güçlenmesi için bir fırsat olacak. Öcalan'ın koordinatör statüsü, örgütün tasfiye süreci ile sınırlı kalacak" ifadelerini kullandı.