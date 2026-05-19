SAHA’ya yön veren küresel güç Türkiye

Milli iradenin son örneklerinden biri de Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen ENFAL-17'dir. MKE'nin "oyun değiştirici" olarak tanımladığı ENFAL-17, sıradan bir hava savunma sistemi değildir. Bu sistem, değişen savaş konseptlerine karşı Türkiye'nin verdiği stratejik cevaptır. Özellikle alçak irtifada uçan tehditlere, küçük İHA'lara, kamikaze dronlara ve sürü hâlinde gelen yeni nesil hava tehditlerine karşı geliştirilen ENFAL-17, modern savaş alanında Türkiye'nin gökyüzündeki yeni muhafızı olmaya adaydır. Çünkü artık savaşların kaderini sadece tanklar, toplar veya savaş uçakları belirlemiyor. Bugün birkaç kilogramlık bir İHA bile milyarlarca dolarlık sistemleri tehdit edebiliyor. Bir üs, bir enerji tesisi, bir havaalanı ya da stratejik merkez; düşük maliyetli ama akıllı saldırılarla hedef alınabiliyor. Dünya orduları tam da bu nedenle yeni nesil hava savunma çözümlerine yöneliyor. Türkiye ise bu değişimi yalnızca izleyen değil, yöneten ülkeler arasında yer alıyor.

SAVAŞLARIN SESSİZ TEHDİDİ

Son yıllarda yaşanan çatışmalar açık şekilde gösterdi ki savaş sahasının en büyük sürprizi küçük insansız hava araçları oldu. Bir dönem yalnızca keşif amacıyla kullanılan küçük dronlar, bugün ölümcül saldırı platformlarına dönüşmüş durumda. Özellikle Ukrayna-Rusya savaşı, Karabağ'daki çatışmalar ve Orta Doğu'daki hibrit savaş ortamları, düşük irtifada hareket eden küçük hedeflerin ne kadar kritik tehditler oluşturduğunu ortaya koydu. Radar izi düşük... Sessiz hareket ediyor... Maliyeti ucuz... Tespit edilmesi zor... Ve sürü hâlinde kullanılabiliyor... İşte tam da bu nedenle klasik hava savunma sistemleri çoğu zaman bu hedeflere karşı yetersiz kalabiliyor. Çünkü milyon dolarlık hava savunma füzeleriyle birkaç bin dolarlık dronları vurmak hem ekonomik hem operasyonel açıdan sürdürülebilir değil. ENFAL-17 tam da bu ihtiyaca cevap veriyor. Türkiye'nin geliştirdiği bu sistem; düşük irtifa tehditlerine karşı hızlı reaksiyon gösterebilen, yüksek hassasiyetle hedefe yönelen ve yeni nesil savaş ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş bir savunma çözümü sunuyor. Bu yalnızca teknik bir gelişme değildir. Bu aynı zamanda stratejik bir akıl dönüşümüdür.

BU TABLO TESADÜF DEĞİL

Bir ülkenin bağımsızlığı sadece sınırlarıyla korunmaz. Bağımsızlık, o sınırları hangi teknolojiyle savunduğunuzla da ilgilidir. Geçmişte savunma sistemlerinde dışa bağımlı olan Türkiye, bugün kendi radarını, kendi füzesini, kendi hava savunma ağını geliştiren güçlü bir ülke konumuna ulaştı. ASELSAN radar geliştiriyor...ROKETSAN füze teknolojileri üretiyor...Baykar dünya savaş doktrinlerini değiştiriyor... Ve şimdi Makine ve Kimya Endüstrisi ENFAL-17 ile hava savunma konseptine yeni bir halka ekliyor. Bu tablo tesadüf değildir. Bu tablo yıllardır sürdürülen millî teknoloji hamlesinin sonucudur. Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık vurguladığı "tam bağımsız savunma sanayii" hedefi artık sadece bir ideal değil, somut bir gerçekliktir. Bugün Türkiye kendi savaş gemisini üretebiliyor. Kendi SİHA'sını geliştirebiliyor. Kendi motorunu yapabiliyor. Kendi hava savunma sistemini kurabiliyor. ENFAL-17 işte bu büyük yürüyüşün yeni kilometre taşlarından biridir.

TANIMI NEDEN ÖNEMLİ?

Savunma sanayiinde "oyun değiştirici" ifadesi kolay kullanılmaz. Bu kavram mevcut savaş dengesini değiştirme potansiyeline sahip sistemler için kullanılır. Yani sadece yeni bir ürün olmak yetmez. Doktrin değiştirmesi gerekir. ENFAL- 17'nin dikkat çekici yönü tam da burada ortaya çıkıyor. Çünkü artık tehditler büyük platformlardan değil, küçük ama etkili sistemlerden geliyor. Geleneksel hava savunmaları büyük uçaklara, helikopterlere veya yüksek irtifa hedeflerine göre tasarlanmıştı. Ancak yeni dönemde savaş sahası çok daha karmaşık. Bir anda onlarca mini İHA havalanabiliyor. Kamikaze dronlar kritik hedeflere yönlendirilebiliyor. Sürü saldırılarıyla savunma sistemleri yorulabiliyor. ENFAL- 17 bu yeni dönemin ihtiyaçlarına göre geliştiriliyor. Yüksek hassasiyet... Hızlı reaksiyon süresi... Alçak irtifa kabiliyeti... Küçük hedeflere etkili müdahale...İşte bu özellikler onu klasik sistemlerden ayırıyor. Bu nedenle ENFAL-17 sadece bir füze değil; geleceğin savaş konseptine karşı geliştirilmiş millî bir cevap niteliği taşıyor.

DÜNYA LİTERATÜRÜNE GİRDİ

Bir zamanlar savunma sistemleri satın almak için kapı kapı dolaşan Türkiye, bugün dünyanın dört bir yanına savunma teknolojisi ihraç ediyor. Türk SİHA'ları artık dünya literatürüne girdi. Türk zırhlı araçları farklı kıtalarda görev yapıyor. Türk deniz platformları yabancı ülkeler tarafından tercih ediliyor. Bu yükselişin arkasında sadece teknoloji yok. Aynı zamanda güven var.Çünkü Türk savunma sanayii sahada kendini ispatladı. Libya'da... Karabağ'da...Suriye'de... Terörle mücadele operasyonlarında... Türk sistemleri gerçek savaş ortamlarında etkinliğini gösterdi. Şimdi ENFAL-17 gibi yeni nesil çözümlerle Türkiye'nin ihracat kapasitesinin daha da büyümesi bekleniyor. Özellikle küçük İHA tehdidi yaşayan ülkeler için bu tür sistemler kritik önem taşıyor. Bugün dünyanın birçok ülkesi benzer tehditlerle karşı karşıya. Enerji tesisleri... Askeri üsler... Sınır bölgeleri... Kritik altyapılar... Hepsi düşük maliyetli hava tehditlerine karşı savunma arıyor.Türkiye ise bu ihtiyaca cevap verebilecek ülkelerin başında geliyor.

GÖKYÜZÜNDEKI MİLLİ İRADE

ENFAL-17, yalnızca teknik bir savunma sistemi değildir. O Türk mühendisinin zekâsıdır. Türk sanayiinin gücüdür. Milli iradenin teknolojik yansımasıdır. Bugün Türkiye savunma sanayiinde yeni bir çağ açmaktadır. Ve bu çağın en önemli özelliği şudur: Türkiye artık başkalarının yazdığı senaryolarda rol alan bir ülke değil kendi oyununu kuran bir devlettir. ENFAL- 17 işte bu oyunun yeni hamlesidir. Gökyüzünde dalgalanan sadece bir savunma sistemi değil, bağımsız Türkiye'nin kararlılığıdır. Ve artık tüm dünya şunu çok net görüyor. Türk savunma sanayii yalnızca büyümüyor. Tarihin akışını değiştiriyor.

'SADECE SİLAH DEĞİL'

SAVUNMA sanayiine yalnızca askeri perspektiften bakmak büyük eksiklik olur. Savunma sanayii, aynı zamanda teknoloji demektir, mühendislik demektir, ekonomi demektir, istihdam demektir,stratejik bağımsızlık demektir. Bir füze geliştirmek için yalnızca metal üretmezsiniz. Yazılım geliştirirsiniz. Elektronik üretirsiniz. Yapay zekâ altyapısı kurarsınız. Hassas üretim teknolojileri oluşturursunuz. Yani savunma sanayii bir ülkenin teknolojik seviyesini doğrudan yükseltir. Bugün Türkiye'de genç mühendisler artık yalnızca yabancı sistemleri incelemiyor. Kendi sistemlerini tasarlıyor. Kendi radarını geliştiriyor. Kendi algoritmasını yazıyor. Kendi füzesini üretiyor. İşte asıl devrim budur. Milli ruhun teknolojiyle buluştuğu nokta savunma sanayii yalnızca fabrikalarda doğmaz. Önce milletin iradesinde doğar. Bir ülke kendi gökyüzünü korumak istiyorsa önce kendi kararlarını bağımsız verebilmelidir. Türkiye yıllarca ambargolarla karşı karşıya kaldı. Parası ödenen sistemler teslim edilmedi. Kritik teknolojiler paylaşılmadı. Terörle mücadelede ihtiyaç duyulan ekipmanlar engellendi. Ancak tüm bu baskılar Türkiye'yi durdurmadı. Tam tersine güçlendirdi. Bugün ortaya çıkan her yerli sistem aslında geçmişteki ambargolara verilmiş bir cevaptır. ENFAL-17 de bu cevabın yeni halkasıdır. Gökyüzüne yükselen her milli sistem, Türk milletinin bağımsızlık iradesinin sembolüdür.