Sumud Filosu’na İsrail müdahalesi

Gazze'ye insani yardım için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail'in uluslararası sularda saldırısına uğradı. Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "Akdeniz'deki teknelerin etrafında iki adet savaş gemisi görüldü. İsrail ordusunun taciz ettiği bir teknemizle irtibat koptu" ifadeleri kullanıldı. İsrail merkezli Kanal 12'nin aktardığına göre, Küresel Sumud Filosu'ndaki tutukluların bir donanma gemisine nakledildiği ve daha sonra Aşdod Limanına götürülecekleri kaydedildi. Toplam kaç kişinin tutuklandığı bilinmezken aralarında 30 Türk'ün olduğu bildirildi.

NETANYAHU'DAN ORDUYA YETKİ

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne uygulanan yasa dışı ablukayı kırmayı ve bölgeye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nu durdurarak "ele geçirmek" için İsrail ordusuna yetki vereceği bildirilmişti. İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Netanyahu'nun dün güvenlik toplantısı yapacağı belirtildi. Netanyahu'nun, ablukayı kırma ve Gazze'ye yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'na saldırarak ele geçirmek için orduya yetki vereceği kaydedilmişti. İsrail ordusu, Ağustos 2025'te de 44'ten fazla ülkeden 500 aktivisti taşıyan 40'tan fazla tekneyle Gazze'ye yönelen Küresel Sumud Filosu'na benzer bir saldırıda bulunmuştu.