‘Ülkemiz tersine beyin göçünde çekim merkezi’

ULUSLARARASI Demokratlar Birliği ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Londra'da iki önemli toplantıya imza attı. İngiltere'deki Türklerin yoğun ilgi gösterdiği programlara İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Bilal Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin tersine beyin göçünde çekim merkezi olduğuna dikkati çekti. Erdoğan, "Türkiye'nın bir yandan potansiyeli artıyor, bir yandan ters beyın göçünün gerçekleştiği sektörler, alanlar yaşamaya da başlıyoruz doğrusu. Öbür taraftan Batıda yaşayan Müslümanların da özellikle kalifiye olan ve buralardaki azınlık, düşmanlığından karşılığından rahatsız olduğu bir arayışa giren insanlar için de bir destiBilal nasyon olmaya başladı" dedi.