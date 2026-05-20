Bakan Gürlek’ten ‘Kütahyalı’ açıklaması

ADALET Bakanı Akın Gürlek, açıklamalarda bulundu. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasına değinen Gürlek MASAK raporlarına dikkat çekti. Gürlek, "Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen büyük bir operasyon söz konusu. Süreç tamamen MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) raporlarına bağlı olarak ilerliyor. O da bu para hareketleri esnasında MASAK takibine takılmış durumda. İllegal bahis sitelerine para gönderme, aracılık etme gibi iddialar var. Başsavcılığımız mali hareketleri inceleyerek kendi takdiri doğrultusunda bu kararı verdi" dedi. Gürlek mevcut kanunlara göre, yasa dışı bahsi oynatan, buna aracılık eden, yer ve imkan sağlayan ya da bu sitelere para transferi gerçekleştirenlerin eylemlerinin suç teşkil ettiğini hatırlattı. Erişim engelle me kararları ve kırmızı bülten ile aramada yasa dışı bahis organizasyonlarında adı geçen ve yurt dışında bulunan şüphelilere yönelik adli süreçlerin sürdüğünü ifade eden Gürlek, dijital mecralara yönelik yaptırımların da uygulandığını belirtti.