MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Gençliğe düşen vazife artık daha büyük

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfınca düzenlenen "Türk Gençliği Büyük Kurultayı" programında açıklamalarda bulundu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle coşkulu bir kalabalığa seslenen Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" hedefi ve bu uğurda gençliğe yüklenen tarihi sorumluluğa dikkati çekti.

"KORKMAYACAKSINIZ"

BAHÇELİ, konuşmasında Türkiye'nin terörden tamamen arındırılması ve milli kardeşliğin pekiştirilmesi vizyonuna değindi. Bu hedefin siyasi bir hamlenin ötesinde insani ve tarihi bir zorunluluk olduğunu ifade eden Bahçeli gençlere şöyle seslendi: "Bugün terörsüz Türkiye hedefi için aldığımız büyük sorumluluğun yükü omuzlarımızdayken sizlere düşen vazife her zamankinden daha büyüktür. Bu yük, siyasi bir hedef değildir. Anaların gözyaşını dindirmenin, evlatlarımızın geleceğini güvenceye almanın, kardeşliği bu topraklarda yeniden tahkim etmenin ve Türk milletinin bin yıllık birliğini ebediyete taşımanın kızıl elmasıdır." Gençlere hitabında, Atatürk'ün "Şayet bir gün, çaresiz kalırsanız, bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun" sözünü hatırlatan Bahçeli, "O halde korkmayacaksınız. Kaçmayacaksınız. Satmayacaksınız. Savrulmayacaksınız. Rüzgâr belki sert esecek, yollar sarpa saracak; zaman zaman hissenize Bozkurt yalnızlığı düşecek, bazen kimse sizi anlamayacak" diye konuştu. 19 Mayıs gününün esaret zincirlerini parçalayan kutlu bir başlangıç olduğunu dile getiren Bahçeli, "19 Mayıs, mahzun kalmış milletimizin miracıdır. 19 Mayıs, esarete terk edilmek istenen mukadderatın Türk eliyle yeniden yazılmasıdır. 19 Mayıs, karanlığa terk edilmek istenen bu coğrafyada fecrin ilk ışıklarıdır. Çünkü 19 Mayıs, Samsun'da Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın attığı o ilk adımla 107 yıl önce başlayan ve ilelebet sürecek istikbal seferinin adıdır. Bugün sizlere düşen vazife de bu seferin en ön saflarında birer nefer olmaktır" dedi.