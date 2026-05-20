Terörsüz Türkiye’nin yol haritası yenileniyor

AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantı dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, geçmişte olduğu gibi bugün de aynı azimle, aynı kararlılıkla Türkiye Yüzyılı hedeflerine yürüdüklerini belirtti.

"İSRAİL'İ LANETLİYORUZ"

BAŞKAN Erdoğan'ın toplantının başında her zamanki gibi değerlendirme yaptığını belirten Çelik, "İç politikaya ve dış politikaya dair konuları MKYK üyeleriyle paylaştılar. Tabii zor bir zamanda, dünyanın zor bir zamanında çok yoğun bir diplomasi yürütüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Tüm bunlarla ilgili olarak MKYK'mız gündemini takip ediyor. İnsan Hakları Başkanlığımızın bir sunumu oluyor. Tabii bugün artık dijital dünya doğrudan insan haklarını ilgilendiren bir boyut haline geldi. Bütün bu konular değerlendiriliyor. Grup Başkanımız, Grup Başkanvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmaları hakkında bilgi verecekler. Tabii ki temel olarak yine MYK'mızda Terörsüz Türkiye gündemi bütün boyutlarıyla ele alınıyor" dedi. İsrail'in larıyla alınıinsanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan Küresel Özgürlük Filosu'na yaptığı saldırıyı lanetlediklerini vurgulayan Çelik "Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz" diye konuştu.

"BÜYÜK TECRÜBEMİZ VAR"

TERÖRSÜZ Türkiye sürecinin, Cumhur İttifakı'nın birleşik olarak ve bir bütün olarak destek verdiği ve inşa ettiği bir süreç olduğunu dile getiren Çelik, "Cumhur İttifakı'nın başlattığı bu süreç şu anda devlet politikası olarak devam etmektedir. Burada tabii çok büyük bir tecrübemiz var. O açıdan baktığınızda Terörsüz Türkiye sürecinin hedeflerine ulaşması bakımından Cumhur İttifakı bir ve bütün olarak hareket etmektedir. Ve bu süreçlerin doğasında bunun kendi ritmi vardır. Bu siyasetin diğer ritimleriyle mukayese edilmeyecek kendi özgün ritmi vardır. O açıdan baktığımızda Cumhur İttifakı açısından, AK Parti açısından bu süreci biz kesintisiz bir şekilde güçlü bir iradeyle sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. Sayın Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar yeni açılımlar getiren son derece kıymetli açıklamalardır. Yol haritasının tabi çeşitli aşamalarda güncellenmesi gerekiyor. Tüm bunları ele alarak yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz. Öte yandan Başkan Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Erdoğan mesajında, "Tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi. zor bir zamanında çok yoğun bir diplomasi yürütüyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Tüm bunlarla ilgili olarak MKYK'mız gündemini takip ediyorum" dedi.