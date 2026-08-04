Zirvede tek başına

TİTİZ GÜVENLİK HESABI Milyonlarca aracın Asya ile Avrupa arasında mekik dokuduğu 1915 Çanakkale Köprüsü, sadece devasa çelik bloklardan ibaret değil. Sürücüler güvenle yollarına devam ederken, başlarının üstündeki 250 metre yükseklikteki ana halatlarda titiz bir güvenlik operasyonu yürütülüyor. Çanakkale Otoyol ve Köprü İnşaat Yatırım ve İşletme AŞ bünyesinde görev yapan Kıdemli Köprü Mühendisi Cansu Azizağaoğlu Eriş, erkek egemen sektörde cesareti ile ön plana çıkıyor.





SEKTÖRDEKİ İLK KADIN

Resmi bir istatistik olmasa da Eriş, Türkiye'de aktif olarak asma köprü bakımında görev yapan ve bu zorlu sahada çalışan tek kadın köprü mühendisi olarak dikkat çekiyor. Uluslararası geçerliliğe sahip IRATA sertifikasıyla dev yapının zirvesinde adımlayan ender uzmanlardan biri olan 33 yaşındaki Eriş, metrelerce yükseklikteki zorlu mesaisini anlatırken, "Yükseklik benim için bir korku değil, milyonların güvenliğine adanmış bir adrenalin tutkusu" diyor.