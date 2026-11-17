YÜZDE 10 KESİN GİBİ

Ocak ayında beklenen enflasyon hesaplamalarına göre enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10 civarında olacak. Memurlar ve memur emeklileri için ise bu oran yüzde 8 olarak hesaplanıyor. Ocak ayında yapılacak enflasyon artışı herkese eşit olacak. Bu zaten yasal olarak her 6 ayda bir gerçekleşiyor. Daha önce yapılan refah payı artışları herkese eşit olarak uygulanmıştı. Ancak düşünülen ek artışlarda başka kriterler de devreye girebilir. Özellikle seyyanen artışlarda bir kademe uygulaması üzerinde de çalışılıyor. Burada prim gün sayısı, ödenen prim miktarları ve emeklilik şartları göze alınacak.

Yani 3600 gün ile ve asgari ücret üzerinden ödeme yaparak emekli olmuş bir sigortalı ile 7 bin gün ve yüksek prim ödeyerek emekli olmuş birisi açısından bir eşitlik söz konusu olmayacak. Bu formüle göre daha çok prim ödeyenin ek ödemesi de yüksek olacak.