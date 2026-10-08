İzmir AK Parti ile şahlanacak

CHP'den istifa eden ve görevini bir süredir bağımsız olarak sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda resmen AK Parti kadrolarına katıldı. Tugay'a rozetini Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı. Merkez ile yerel yönetim arasındaki uyum ve "hizmet siyaseti" vurgusunun öne çıktığı katılım töreni, İzmir'de belediyecilik anlayışında yeni bir dönemin başlangıcı olarak nitelendirildi. Törenin ardından siyasi dünyadan ve bölge temsilcilerinden ardı ardına destek açıklamaları geldi.

'ONLAR İÇİN RANT KAPISI' Erdoğan, "Düne kadar beraber yol yürüdükleri insanlara sırf yönetim zafiyetine rıza göstermedikleri için iftira atmak, bununla yetinmeyip edepsizce hakaret etmek, saygısızlıktan öte apaçık bir ahlaksızlıktır. Burada şunu da açık açık söylemek istiyorum. AK Parti, Türkiye 'de belediyeciliğin kitabını yazmış bir partidir. Biz bundan 32 sene önce, 1994 yılında yerelden yola çıkarak geneli, yani 783 bin kilometrekarenin tamamını kucaklamış, başarılarla dolu belediyecilik tecrübesi üzerine ulusalı ve küreseli bina etmiş bir hareketiz. Belediyecilik başkaları için bir rant kapısı, menfaat kapısı olabilir. Ama bizde sadece millete hizmet kapısıdır" şeklinde konuştu. AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a seslenen Erdoğan, "AK Parti ailesine hoş geldin, sefalar getirdin' diyorum. Ege 'nin incisi İzmir'e ve İzmirli kardeşlerimize hizmet mücadelesinde tüm imkânlarımızla kendisine destek olacağımızı vurgulamak istiyorum. İzmir'in gönül belediyeciliği ile tanışması hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu düşüncelerle yeni yasama yılının bu ilk toplantısının hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

'PARTİSİNDEN BIKANLAR...' Törende konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin belediyecilik tecrübesine dikkat çekerek, Cemil Tugay'ın katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. AK Parti ailesinin yeni katılımlarla daha da büyümeye, güçlenmeye, saflarını genişletmeye devam ettiğini dile getiren Erdoğan, "Rüşvetsiz selam dahi vermeyen, parti derebeylerinin baskısından bıkanlar, gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor" diye konuştu.

TUGAY: ARTIK GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, törende yaptığı konuşmada, "Artık gece gündüz çalışacağız. İnanın İzmir bir anda rahatlayacak, iyi olacak. Hayırlı olsun" dedi. İzmir'e ve İzmirlilere hizmet etmenin bir şeref olduğunu vurgulayan Tugay, "Siyaseti neden yapıyoruz? Neden yaptığımızı bir büyük lider şöyle tarif etti konuşmalarında: 'Biz kimin hakkını savunmak için siyaset yapıyoruz. Biz bu ülkenin kenar mahallelerinde unutulmuş gariplerin, yoksulların, hakkı yenmiş mazlumların, çiftçinin ve esnafın hakkını korumak için siyaset yapıyoruz. AK Parti kimsesizlerin kimsesidir.' Bu sözler Türkiye Cumhuriyeti'nin son 25 yılına damgasını vurmuş büyük liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleridir. Tam burada şunu söylemek isterim. Her İzmirli bilir ki Cumhuriyet'e samimiyetle sahip çıkan siyasetçi, kimsesizlerin kimsesi olmak için çalışandır" sözlerini sarf etti.

'GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ'

AK Parti'ye katılmasına ilişkin konuşan Tugay, "İnanarak ve güvenerek katıldığım bu çatının altında Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü bir Türkiye'yle, kutuplaştırmadan ve ayrıştırmadan kurtulmuş bir millet için bu yola baş koymuşların yoluna refik olmak üzere aranıza geldim. İnşallah 30 yılı aşan bir devlet yönetimi tecrübesine sahip Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ve aynı deneyime sahip AK Parti ailesinin kıymetli desteğiyle İzmir'i ayağa kaldırmak, sorunlarını çözmek ve şehrimizi adeta yeniden inşa etmek üzere yola çıkıyoruz. Hiç şüphem yok. Yerel yönetim, merkezi hükümet uyumu ve iş birliğiyle çok güzel işler başaracağız. Ancak en önemli şeyin milletimizin güvenini kazanmak, gönlünü yapmak olduğunu da hiçbir zaman unutmayacağız. Hiçbir zaman unutmayacağım" şeklinde konuştu. Toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tugay, "İnanın İzmir bir anda rahatlayacak, iyi olacak. Döneceğiz, artık gece gündüz çalışacağız. Söylediğim 'kimsesizlerin kimsesi olmak' vurgusu Cumhurbaşkanımıza ait sözlerdir. Ben o sözleri ilk duyduğum zaman çok etkilenmiştim. Biliyorsunuz Atatürk'ün de 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' diye bir ifadesi var. AK Parti'nin Cumhuriyet'in mirasını taşıdığına dair bir ifade olduğunu düşünüyorum, o nedenle benim için çok değerli oldu ve ifade etmek istedim" dedi.

TUGAY'A GÜÇLÜ DESTEK

"İzmir'in makus talihi değişecek"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan: "İzmir'in makus talihini değiştirecek, şehrimizin geleceğine yön verecek büyük bir adımı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde attık. AK Parti olarak İzmir Büyükşehir'de ilk kez üstlendiğimiz bu sorumluluğun anlamını biliyoruz. Şimdi İzmir vakti."



'KENTİN POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKACAK'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy: "Merkezi hükümet ile yerel yönetim uyumunun en güzel örneklerini İzmir'de vereceğiz. Sayın Cemil Tugay da sadece İzmir'in ihtiyaçlarına odaklanan eser ve hizmet siyasetinin en güzel örneklerini sunacaktır. Her bir hemşehrimiz müsterih olsun."



'HİZMET ETMEK İSTEYEN HERKESİN YANINDAYIZ'

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı: "Bu değişim AK Parti içinde büyük bir coşkuyla karşılandı. İzmir'in 25 yıllık kronik problemleri var. Birlikteliğin getirdiği bu güçle sorunların hepsini çözeceğimize inanıyoruz. Hizmet etmek isteyen herkesin yanındayız."

'YARINLARA GÜÇLÜ YELKEN AÇIYORUZ'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı: "Eser ve hizmet siyasetini şiar edinen her kardeşimizle yarınlara daha güçlü yelken açıyoruz. Sayın Cemil Tugay ile şehrimizin ortak meselelerinde el ele vererek çalışacağız. İzmir Yüzyılı'nın yükselişi işte bu siyaset felsefesinde saklıdır."



'GÜCÜMÜZE GÜÇ KATTI'

MENEMEN Belediye Başkanı Aydın Pehlivan: "Sayın Cumhurbaşkanımızın 1994'te başlattığı hizmet ve eser siyaseti ile büyüyen ailemiz, İzmir'de de layığıyla buluşuyor. Hükümetimizin eserleriyle İzmirimiz tez zamanda buluşacak; şehrimizi büyüteceğiz."



YEREL VE MERKEZİ İKTİDARIN İŞBİRLİĞİ

ÇİĞLİ Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız: "İzmir ve Çiğli için çok hayırlı bir karar oldu. Çiğli'nin ana arter ve yol sorunlarını çözmek için merkezi iktidarla iş birliğimizi artıracağız."



"TARİHİ BİR ADIM"

MHP İl Başkanı Veysel Şahin: "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti saflarına katılması, İzmir'imizin talihini değiştirecek tarihi bir adımdır. Başkan Tugay'ı kararından ötürü yürekten tebrik ediyorum."