İzmir'deki cinayette yeni gelişme! 8 aylık kaçış taziyede bitti

Cinayetin ardından çalışma başlatan İzmir Emniyet Müdürlüğü, 4 gün süren teknik ve fiziki takip sonucu cinayet şüphelilerinin Aydın 'ın İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi'ndeki bir çiftlikte saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonda çiftlik sahibi C.P. ile çiftlikte saklandığı belirlenen E.M., İ.B., ve B.T., 7 Şubat'ta gözaltına alındı.

Operasyonun devamında, olayın failleri olduğu belirlenen E.M., İ.B. ve B.T.'nin, Yunanistan'da tutuklu bulunan Sercan Sayal'ın yönettiği organize suç örgütünün talimatı doğrultusunda olayı gerçekleştirdiği, örgüt üyelerinin ise faillerin kaçırılması ve saklanmasına yardım ettiği belirlendi. Bunun üzerine genişletilen operasyonlarda, 12 şüpheli daha gözaltına alındı. C.P., E.M., İ.B. ve B.T.'nin de aralarında olduğu toplam 16 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.