SON DAKİKA: İzmir'de AK Parti belediyeciliği dönemi: Kısır döngü kırılacak!

MAĞDURLARA UMUT CHP'li eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, dönemin CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte İZBB'nin kurumsal yapısına güvenen binlerce aileyi mağdur etmişti. Kooperatif yolsuzluğu soruşturması kapsamında Soyer ve Aslanoğlu tutuklanmıştı. Depreme dayanıklı sağlıklı konutlara kavuşma hayali kuran 5 bine yakın aile mağdur olmuştu. 2 yılda bitmesi öngörülen kentsel dönüşüm projeleri aradan 5 yılı aşkın süre geçmesine rağmen bir türlü tamamlanamadı. Yeni dönemle birlikte kentsel dönüşüm çalışmalarına da hız verilecek. Kentsel dönüşüm anlamında seferberlik ilan edilecek. Dar gelirli vatandaşlar uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olacak. ASFALT SEFERBERLİĞİ İzmir'de adeta köstebek yuvası haline dönüşmüş olan bozuk yollar için kent genelinde asfaltlama seferberliği başlatılacak. Kentin en ücra köşelerine kadar asfaltlama çalışmaları hızlı bir şekilde hayata geçirilecek. Böylece bozuk yollardan kaynaklı araç arızaları ile meydana gelen kazalar da minimuma inecek.

KENT İÇİ ULAŞIM RAHATLATILACAK İzmir'in başta gelen sorunlarından biri ulaşım. Kentte yıllardır adeta kangrene dönen trafik çilesi sürüyor. AK Parti belediyeciliğiyle ulaşımda yeni adımlar adılması bekleniyor. Başta ikinci çevre yolu olmak üzere açılacak yeni bulvar ve raylı sistem yatırımları ile İzmirlilere saç baş yoldurtan kronikleşmiş trafik sorunu ortadan kalkacak.