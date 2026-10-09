AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Özgür Özel’e sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert bir dille tepki gösterdi. Çelik, "Cumhurbaşkanımıza yönelik ifadeleri haddi değildir" dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz ne siyasi linç kampanyasına müsaade ederiz ne de biriyle ilgili bir iddia varsa bunun siyasi irade ile örtbas edilmesine müsaade ederiz. Bu iş artık haddini aşmıştır. Yeni Parti'de örgütlenmiş hırsızlık şebekesiyle de mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız bizim kırmızı çizgimizdir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında kurulan fon kurulu dördüncü toplantısını yaptı. Süratli bir şekilde kararlar alınıyor. Peki, bütün bu çerçeveler meydana getirilirken muhalefet ne yapıyor? Özgür Özel başta olmak üzere yalan siyaseti yapıyor, iftira siyaseti yapıyor. Ve her gün ellerinde patlayan bir gayriahlaki yaklaşıma imza atmış oluyorlar.