Haberler Gündem Bakan Göktaş'tan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır'a suç duyurusu! Bakan Göktaş'tan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır'a suç duyurusu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum.' açıklamasında bulundu. SABAH









Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon iddiaları üzerinden kendisini ve ailesini hedef aldıklarını belirttiği Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Basın özgürlüğü, iftira yoluyla itibar suikastı yapmanın ve kamuoyunu yanıltmanın kalkanı olamaz. Bu yayınlardan doğan hukuki, idari ve cezai sorumlulukların sonuna kadar takipçisi olacağım." dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Fon meselesi üzerinden şahsımı ve ailemi hedef alan yalan ve iftiraları ortaya atan Ümit Özlale, Cemal Enginyurt ve Ali Mahir Başarır hakkında suç duyurusunda bulundum. 'İSTİFA ETMELİLER' Dünden bu yana iddialarını ispatlamalarını bekliyorum. İspatlayamadılar. İddialarını ispatlayamıyorlarsa istifa etmeleri gerektiğini açıkça söyledim. İstifa etmediler. İftira atarken gösterdikleri cüreti, sorumluluk almak söz konusu olduğunda gösteremediler.