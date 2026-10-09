Bina faciası

İSTANBUL Maltepe'de giriş katı dükkan olarak kullanılan 7 katlı bir binanın ilk üç katı çöktü. Binada diğer katlar çöken enkazın üzerinde çökmeden dururken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Binada toplamda 33 kişinin yaşadığı belirtilirken, binanın çöken 3 katında bulunan 12 dairede 14 kişinin yaşadığı tespit edildi. Enkaz altında kalan 12 kişiden 10'u sağ olarak kurtarılırken, 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Enkaz altında kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları ise gün boyu sürdü.

'SONUCA BAĞLAMAMIŞTIK'

ÇÖKEN binadan kurtulan Tolga Gürpınar, binanın çatlak olduğunu ve ufak tefek çatırtı sesleri duyduklarını aktarırken, "Kentsel dönüşümde müteahhitlerle görüşmüştük ancak sonuca bağlamamıştık keşke bağlasaydık" dedi. Enkazda kalan engelli olan 64 yaşındaki Hüseyin Özkurt ile Mesut Bilece'yi kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay, Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak üzerinde bulunan bir binada sabah 05.40 sıralarında meydana geldi. 7 katlı bir binanın ilk üç katı, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Enkazda kalan vatandaşlara ilk yardımın ise çevre sakinleri ve camii cemaati tarafından yapıldığı öğrenildi. Çalışmalar için itfaiye ekipleri 56 araç, 175 personel ve K-9 arama kurtarma köpeğiyle, AFAD ekipleri de 5 araç, 25 personel ve 2 K-9 arama kurtarma köpeğiyle çalışmalarına devam ediyor.

ÜST KATLAR KAÇAKMIŞ

ENKAZDAN kurtarılan 7 kişinin Harun Bora Turhan, (14), Furkan Turhal, (43),Zemzeme Bilece (32), Hilal Meygil,(19), Yunus Emre Bileci(11), Emirhan Bileci(10), Betül Bileci(7) olduğu belirlendi. Kurtarılanların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kurtarılanların 2'sinin aynı, 5 kişinin ise aynı aileden olduğu belirlendi. Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen de 7 katlı binanın en üst 4 katının kaçak olduğunu açıkladı. Öte yandan olayla ilgili binanın mimarı H.B. ile şantiye şefi M.O gözaltına alındı.

'DEPREM OLUYOR ZANNETİM'

ÇÖKEN binadan itfaiyenin kurtardığı Fatma Turhan, "Deprem oluyor zannettim. Her şey yerden yere vurdu, bomba patladı gibi. Ben yatak odasındaydım gardırop üzerime devrildi. Neyse ki biraz zorlandım ama çıkabildim. Kapılara gittik ama kitlenmiş açılmıyor. En sonunda bizi itfaiyeler dışarı aldılar" dedi.

'KOLON KESME OLMADI'

ÇÖKEN binanın girişindeki dükkanda kiracı olan ve burada 2024 yılından beri kiracı olarak penye satışı yapan Fatma Kaya, Nisan ayında dükkanda gördüğü çatlakları çekip bina yönetimi ile paylaştığı öğrenildi. Olayla ilgili konuşan Kaya, "Burası penye kumaşçıydı. Asla kolon kesme olmadı. Nisan ayında dükkandaki çatlakları çekip bina yönetime bildirdik. Benden önce orada bina yapıldığından beri baklama imalatı yapılan bir dükkan vardı. Nisan ayına kadar çatlak yoktu. Son zamanlarda çatlaklar daha da büyüdü" dedi.