AK Partili İnan’dan Özgür Özel’e sert sözler: Özgür Özel ve arkadaşları sokağa çıkamaz...





Manisa'da yapılan görüşmelerle elde edilecek sonuçları bir hükümet politikasına dönüştürüleceği mesajını veren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Genel Sekreter İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Genel Başkanımızın Cumhur başkanımızın talimatları doğrultusunda gerçekleşen program. Burada edindiğimiz tüm çalışmaları hem meclis bütçemize hem de hükümet politikalarımıza hem de bakan arkadaşlarımıza aktararak Manisa'nın talepleri doğrultusunda hızlıca bir aksiyon sürecinde hep beraber ortaya koyacağız diyorum" dedi.



"AYRIŞTIRMA SİYASETİNİN RAF ÖMRÜNÜN DOLDUĞUNU İZMİR'DEN TÜRKİYE'YE GÖSTERECEĞİZ"



CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile ilgili yaptığı değerlendirmesinden İnan, "Biliyorsunuz İzmir ve Manisa komşu il. İzmir Türkiye'nin batıya açılan kapısı, bir liman kent. 25 sene boyunca bizler İzmir'e hizmet etme sevdamızı, heyecanımızı hep ilan ettik, paylaştık. Şimdi o fırsatı inşallah yakalamanın mutluluğunu yaşıyoruz. İzmir'e hizmet edecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreceksiniz İzmir'e önümüzdeki 2-3 sene içerisinde zaman ve imkan yettikçe tüm enerjimizi şehrimize eser siyaseti kazandırmak için harcayacağız" dedi.



İzmir'de 1 milyon oylarının bulunduğunu ifade eden İnan, "İzmir'de yıllarca bize şunu yaptılar. İzmir'de bizim 1 milyon oyumuz var. Ama bu 1 milyon oyu hiçbir zaman dikkate almadılar. Hiçbir zaman değer vermediler. Bir ideolojik bakış açısıyla hep ötekileştirdiler. Bu dönemki yönetim öyle olmayacak. Biz her kesimi kucaklayacağız. Onların yaptığı gibi bir şey yapmayacağız. Biz Türkiye'de salt iktidar karşıtlığının salt AK Parti düşmanlığının, kutuplaştırmanın, ayrıştırmanın, ayrıştırma siyasetinin raf ömrünün dolduğunu İzmir'de önümüzdeki 3 sene içerisinde tüm Türkiye'ye de göstermiş olacağız" diye konuştu.





"FON ŞEYTANLARIYLA SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"



Fon kriziyle ilgili gelen bir soru üzerine İnan, "Biz bu fon şeytanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Yani bu konuda sorumlusu sorumlu olan kim varsa sonuna kadar mücadele edeceğiz. Zaten Cumhurbaşkanımızın talimatları hem idari hem de siyasi boyutta bu işin sonuna kadar gidileceğini söyledi. Devlet Denetleme Kurulu biliyorsunuz harekete geçti. İktisadi kurullar oluşturuldu. Biz bununla mücadele ediyoruz. Diğer ülkelerde çok uzun süren bu meseleleri, diğer ülkelerde olumsuz etkilenen kim varsa çok uzun bir sürede hallettiği konuları bakın çok hızlıca hayata geçiriyoruz. Dün biz kanun teklifimizi verdik. Bu konuda olumsuz etkilenen kim varsa mağduriyetlerini giderelim diye. Bu konuda kim varsa mal varlıklarına el konuldu. Bu konuda şebekeleşmiş örgütlenmiş kim varsa tutuklandı. Yargı görevini yapıyor. Devlet kurumları görevlerini yapıyor. Bu konuda görevi kim kötüye kullandıysa yargı üzerine gidiyor" ifadelerini kullandı.



"FON ŞEYTANLARIYLA MÜCADELE EDENLERİ HEDEFE KOYUYORLAR"



YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin fon kriziyle ilgili olarak iki bakanı hedef alması üzerine İnan, "Biz bunun üzerine gidiyoruz. Fon şeytanlarıyla üzerine gidiyoruz. Ama bazı arkadaşlar bu meseleyle mücadele edenleri hedefe koyuyor. Biz bu işi biliyoruz. Daha önce biz FETÖ'cü alçaklarla mücadele ediyorduk. O arkadaşlar bizlerle birlikte FETÖ'cülerle mücadele etmek yerine bizim bizi hedefe koymayı tercih ediyorlardı. Şimdi konu değişti. Fon şeytanlarıyla beraber mücadele etmemiz gerekirken o fon şeytanlarıyla mücadele edenleri hedefe koyuyorlar. Yalanlarla, iftiralarla hedefe koyuyorlar. Biz bu konuda çok şerbetli bir partiyiz. Bu yalanlarla ve iftiralarla nasıl mücadele edeceğini de çok iyi bilen bir partiyiz. Bu kumpaslarla nasıl mücadele edeceğini çok iyi bilen o kasları çok güçlü olan bir partiyiz. O nedenle dün gördünüz Aile Bakanımızın bir devletin bakanına, bir hanımefendiye yalan atan yeni partili milletvekilinin nasıl yalanlarının ellerinde patladığını gördünüz" dedi.