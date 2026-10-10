Esenyurt Belediyesi’ne yolsuzluk soruşturmasında 10 tutuklama talebi

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İŞTE O İSİMLER

Yusuf ULUTAŞ,

İbrahim DOĞANCIOĞLU,

Tuba ULUTAŞ ŞENYÜREK,

Doğan Can GÖKSEL,

Cemalettin ÇAĞLAYAN,

Harun BERBER,

Salih YILMAZ,

Emrah KOŞUNALP,

Erhan TOPRAK,

Ziya KÖKLÜ

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Esenyurt Belediyesindeki bazı ihalelere fesat karıştırıldığı ve bu kapsamda müteahhitlerden rüşvet alındığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, bu eylemlerde yer aldığı öne sürülen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirilmişti.

Açıklamada, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 şüphelinin gözaltına alındığı, 2 şüpheliyi arama çalışmalarının sürdüğü kaydedilmişti.

Operasyon kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş'ın evinde arama yapılmıştı.

Aramada, evde bulunan kasada yüklü miktarda para, döviz, ziynet eşyası ve yüksek değerli saatler ele geçirilmişti.