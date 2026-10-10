Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliğine CHP’li Cafer Parlak seçildi

Eyüpsultan Belediye Meclisi, Mithat Bülent Özmen'in belediyeye yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılmasının ardından belediye başkan vekili seçimi için Meclis 2. Başkanvekili Kıymet Kaya Koçak başkanlığında belediye binasındaki meclis salonunda toplandı.

Toplantıda, başkan vekili seçimi için CHP Grubu, Meclis 1. Başkanvekili CHP'li Meclis Üyesi Cafer Parlak'ı, Cumhur İttifakı ise AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Çakır'ı aday gösterdi.

Seçimde, ilk iki turda 38 olarak kabul edilen üye tam sayısının üçte ikisi olan 26 sayısı arandı. AK Parti Grubu, üye tam sayısının 37 ve salt çoğunluğun 19 olması gerektiğini savunarak itiraz dilekçesi verdi.

İlk üç turda yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle en çok oy alanın başkan vekili seçileceği dördüncü tur oylamaya geçildi.

Yapılan oylamada, CHP'li Parlak 19, AK Parti'li Çakır 16 oy aldı. Çakır'a verilen 2 oy harf hatası gerekçesiyle iptal edildi.

Böylece CHP'li Parlak, Eyüpsultan Belediye Başkan Vekilliğine seçilmiş oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Metin Çırpan, seçimi 3. turda kazandıklarını ancak bir oylarının geçersiz sayılarak 4. tura kalındığını belirterek itiraz dilekçesi vereceklerini söyledi.

CHP'li Parlak ise belediye başkanı Özmen'in haksız şekilde tutuklandığını savunarak onun emanetine sahip çıkacaklarını dile getirdi.

Meclis oturumu itiraz dilekçelerinin okunmasının ardından kapatıldı.

Toplam 37 üyenin oy kullandığı ilk turda Parlak 21, Çakır 15 oy alırken, 1 oy ise geçersiz sayılmış, ikinci turda Parlak 21, Çakır 16 oy almıştı. Salt çoğunluk olan 20 sayısının arandığı üçüncü turda ise Parlak ve Çakır 18'er oy alırken, bir oy geçersiz sayılmıştı.