SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın Demirdirek görevden uzaklaştırıldı!

Son Dakika Haberleri... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Kırıkkale ili Yahşihan Belediye Başkan Vekili Aydın DEMİRDİREK, Hakkında "Rüşvet, İhaleye Fesat Karıştırma, Suç Örgütüne Yardım Etme" suçları kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 09.10.2026 tarihli ve 2026/299 sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."