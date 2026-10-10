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Haberler Gündem SON DAKİKA: İstanbul'da yangın! Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

SON DAKİKA: İstanbul'da yangın! Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

İstanbul'da Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması sürüyor.

İHA

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SON DAKİKA: İstanbul’da yangın! Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tadilat yapılan boş ek binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Cevizli Mahallesi'ndeki hastanenin tadilat yapılan boş ek binasının çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SON DAKİKA: İstanbul’da yangın! Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yangın! Hastalar tahliye ediliyor

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yangına müdahale edilirken, boş binanın bitişiğindeki binada bulunan hastalar tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ekipleri, binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, soğutma çalışması sürüyor.

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