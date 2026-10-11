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2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Adayların kritik bekleyişi sürüyor

KPSS Önlisans sınavına katılan binlerce aday, kamu kurumlarında görev alabilmek ve tercih takvimini planlamak için ÖSYM'nin duyuracağı sonuç tarihine kilitlendi.

SABAH

Giriş Tarihi:

2026 KPSS Ön Lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? Adayların kritik bekleyişi sürüyor

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans oturumunun tamamlanmasıyla birlikte adayların gündeminde sonuç süreci yer almaya başladı. İki yıllık yükseköğretim programlarından mezun olan veya sınavın geçerlilik koşullarını karşılayan adaylar, aldıkları puanla kamu kurumlarının personel alımlarına başvurmayı hedefliyor.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 Cuma günü açıklanacak.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ön Lisans sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 2 yıl boyunca geçerli olacak.

Ancak yeni bir KPSS Ön Lisans sınavının yapılamaması halinde mevcut sonuçların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçları açıklanana kadar devam edecek.

Böylece adaylar, sonuçlarını kamu kurumlarının ilgili personel alımlarında tercih dönemlerinde kullanabilecek.

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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