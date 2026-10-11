Bahçeli: Bakanları sonuçsuz suçlamak siyasete ihanettir

MHP lideri Devlet Bahçeli, fon soruşturmasıyla ilgili, "Hukuken araştırılmadan herkesi suçlamak yanlış" değerlendirmesinde bulundu. Bahçeli, "Bakanlarımıza, daha bir sonuç almadan böyle bir suçlama yapmak ve bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak haddizatında siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır" dedi. Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen 24. Dönem Siyaset ve Liderlik Okulu Açılış Töreni'ne katıldı.

"İNSANLIĞA SAYGISIZLIK"

Törenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, fon soruşturmasında bazı bakanların hedef alınmasına ilişkin bir soru üzerine, şöyle konuştu; "Konu gündeme taşınır taşınmaz birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar, değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan, sonuca bağlanmadan, sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır. Aksi takdirde bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir, siyaset dilini ağırlaştırır. İftira, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır. Bakanlarımıza, daha bir sonuç almadan böyle bir suçlama yapmak ve bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak haddizatında siyasete ihanettir, insanlığa saygısızlıktır." Memlekete hizmet edenleri suçlarken dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Bahçeli, "Varsa bir suç gereği de yapılmalıdır" diye konuştu.

"MECLİS FAALİYETTE"

Yargının görev başında olduğuna dikkat çeken MHP Lideri, "Siyasiler ve özellikle televizyonlarımızda konuşmacı bulunan insanlarımız, dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli konularının bulunduğu bir ortamda iki konuya veya bir konuya Türkiye'yi kilitlemeleri de doğru değildir. Ondan da vazgeçmelerini tavsiye ederiz. Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir ve Türkiye Cumhuriyeti devleti ayaktadır. İnşallah sonuç da hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.