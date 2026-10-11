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Haberler Gündem Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı

Emine Erdoğan'dan 'Dünya Kız Çocukları Günü' mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, '11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'ne ilişkin mesaj yayımladı.

DHA

Giriş Tarihi:

Emine Erdoğan’dan ’Dünya Kız Çocukları Günü’ mesajı

Emine Erdoğan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bir kız çocuğunun kalbinde filizlenen hayal, bazen bir buluşa, bazen bir başarıya, bazen de nice insanın hayatına dokunacak büyük bir esere dönüşür. Kız çocuklarının eğitimle güçlenmesi, yeteneklerini özgürce geliştirmesi ve hayatın her alanında söz sahibi olması, ülkemizin kararlılıkla desteklediği önceliklerindendir. Çünkü biliyoruz ki bir kız çocuğunun başarısı, bugünün sevinci olmanın ötesinde, yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük bir kazanımdır. Bütün kız çocuklarımızın Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyor; sevgiden güç aldıkları, gayretleriyle parladıkları ve kendi yollarını cesaretle çizdikleri güzel bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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