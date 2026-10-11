Sigara satışı kimlikle yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, tütünle mücadele kapsamında sigara satışına yönelik yeni bir düzenlemenin gündemde olduğunu açıkladı. Türkiye'de sigara satışına yönelik yeni bir düzenleme için harekete geçiliyor. Sağlık Bakanı Memişoğlu, tütünle mücadele kapsamında planlanan çalışmalara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Sigara satışında kimlik ve T.C. kimlik numarası şartı getirilmesinin gündemde olduğunu belirten Memişoğlu, düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin Meclis'e sunulacağı tarihi de paylaştı. Sigara satışında kimlik ve T.C. kimlik numarası şartı getirilmesinin gündemde olduğunu belirten Memişoğlu, "Sigara satışında TC. kimlik numarası şartı olacak. İlgili kanun teklifini birkaç hafta içinde Meclis'e sunacağız" dedi. '

GÖRÜNÜR OLMAKTAN ÇIKACAK'

Uygulamanın getirmesi beklenen avantajlardan bahseden Bakan Memişoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Esas kanunumuzun hazırlığındaki en temel husus sigaranın görünürlüğü ve doğal, ya bu doğal mı normal bir şeymiş algısını ortadan kaldırmak. Satışı TC. kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Dünyada uygulamaları var. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda sigara içilmeyecek. Çünkü öyle bazen oldu ki mesela, şu anda sigara içmeyenler daha mağdur arka taraflara kaldılar. Onları da düzeltiyoruz, görünür olmasından çıkartıyoruz."