Fon mesaisi

TBMM, yeni haftada yatırım fonlarına ilişkin düzenleme başta olmak üzere birçok konuyu gündemine alacak. AK Parti'nin Meclis'e sunduğu ve 455 bin 758 yatırımcıyı ilgilendiren 9 maddelik "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi", 14 Ekim Çarşamba günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Teklif, Sermaye Piyasası Kurulu 'nun 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen 7 fon şirketine ait 131 yatırım fonunun tasfiye sürecini düzenliyor. Düzenlemede, fon varlıklarının nasıl satılacağı, yatırımcılara hangi koşullarda ödeme yapılacağı ve fon kayıp ya da zararlarının sorumlulardan nasıl tahsil edileceğine ilişkin hükümler yer alıyor.

SPK BELİRLEYECEK

Fon pay sahipliği, tasfiye ile görevlendirilecek kuruluşlar tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu, portföy saklama kuruluşları ve dağıtım kuruluşlarının kayıtları karşılaştırılarak fon ve hesap bazında belirlenecek. Tasfiye süreci Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetim ve denetiminde yürütülecek. Kurul; fon varlıklarının tespiti, nakde çevrilmesi, değerleme esasları, fon pay sahipliğinin belirlenmesi, ara ve nihai ödeme süreçleri ile dağıtım sırasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisine sahip olacak. Teklife göre net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan fon pay sahiplerine bu tutara kadar, 1 milyon liranın üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. İlk ara ödeme, endeksleme uygulanmamış net yatırım tutarıyla sınırlı olacak.

TÜFE VE Yİ-ÜFE ORTALAMASI ESAS ALINACAK

YATIRIMCILARA yapılacak ödemeler, fonların mevcut varlıkları ile geri kazanılan, tahsil edilen veya iade edilen değerlerden karşılanacak. Nihai ödeme tutarının ise net yatırım tutarlarının TÜFE ve Yİ-ÜFE değişimlerinin aritmetik ortalaması alınarak hesaplanması öngörülüyor. Düzenlemede, Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan "piyasa bozucu eylemler", "bilgi suistimali" ve "piyasa dolandırıcılığı" hükümleri kapsamındaki fiilleri işlediği ya da bunlarla birlikte hareket ettiği tespit edilen kişi ve kurumlara ödeme yapılmaması da yer alıyor. Teklifin komisyondaki görüşmelerin ardından bir sonraki hafta Genel Kurul gündemine alınması bekleniyor.