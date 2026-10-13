Gaziemir Belediyesi’ne tuvalet ve çatı tepkisi

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü ve Gaziemir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, 200 kişinin çalıştığı Gaziemir Belediyesi hizmet binasındaki erkek tuvaletlerinin mart ayından beri kapalı olduğunu belirterek belediye yönetimine tepki gösterdi. Tuvalet ve çatının aylardır tamir ettirilemediğini, böyle bir belediye başkanından 140 bin nüfuslu Gaziemir'e hizmet beklemenin "boş bir hayal" olduğunu savunan Atmaca, "200 kişiye bu hizmeti veremeyen bir belediye, 140 bin nüfuslu Gaziemir'e ne verebilir?" dedi.