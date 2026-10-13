Hava yolunda 9 ayda 193 milyon yolcu taşındı

Türkiye'deki havalimanlarında 2026'nın ocakeylül döneminde direkt transit yolcularla birlikte 193 milyon 156 bin 231 yolcuya hizmet verildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam yolcu trafiğinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.9 arttığını belirterek, 9 ayda Türkiye nüfusunun iki katından fazla yolcuya hizmet sunulduğunu açıkladı. Aynı dönemde havalimanlarındaki toplam yük trafiği de yüzde 2.4 artarak 4 milyon 124 bin 819 tona ulaştı. İstanbul Havalimanı, ocak-eylül döneminde 64 milyon 502 bin 869 yolcuyla en yoğun havalimanı olurken, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 37 milyon 948 bin 837 yolcuya hizmet verdi. Turizm merkezlerindeki havalimanlarında ise toplam 49 milyon 630 bin 922 yolcu ağırlandı. Bu dönemde Antalya Havalimanı 30.1 milyon, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 10.2 milyon, Muğla Dalaman Havalimanı 4.5 milyon, Milas-Bodrum Havalimanı ise 3.9 milyon yolcuya hizmet sundu.