Meclis’te yoğun mesai: Kızılay düzenlemesi masada

TBMM Genel Kurulu, Türk Kızılay Derneğinin görev alanına giren faaliyetleri daha etkin bir yapıda yürütebilmesi için görev ve yetkileriyle hak ve muafiyetleri düzenleyen Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni görüşecek, Kişisel Verileri Koruma Kuruluna üye seçecek. Haftalık çalışmalarına bugün başlayacak. TBMM Genel Kurulu, Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni ele alacak. Olağanüstü dönemler ile afet, savaş ve çatışma zamanlarında Türkiye Kızılay Derneğinin faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere faaliyet bölgesinde bilfiil görev alan personele de nakdi tazminat ödenecek. Kızılay şube ve temsilciliklerinin bulunduğu il ve ilçelerde, Kızılay il merkez şube başkanı ile ilçe şube başkanları da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı mütevelli heyetinin üyesi olacak.