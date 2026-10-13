Minik Ali’ye motosikletli moral

İZMİR'DE lösemiyle mücadele eden 6 yaşındaki Ali Tahir Akyol'un küçücük bir dileği, kocaman bir sevince dönüştü. Motosikletleri çok seven minik Ali'nin, hastanede gördüğü bir etkinliğin ardından babasına yönelttiği "Baba, benim için de gelirler mi?" sorusu karşılıksız kalmadı.

PENCEREDEN EL SALLADI

İzmir Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, Ali Tahir'in sesini duydu ve minik kahramana moral vermek için harekete geçti. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi önünde motosikletleriyle bir araya gelen dernek üyeleri, üzerinde "Minik kardeşimize geçmiş olsun, dualarımız, kalbimiz seninle" yazılı pankart açtı. Tedavi gördüğü odanın penceresinden kendilerini izleyen Ali Tahir ise motosiklet tutkunlarına "İyi ki varsınız, teşekkür ederim" diyerek el salladı. Ali Tahir'in babası Uğur Akyol, oğlunun yaklaşık 1,5 ay önce hastanede düzenlenen bir motosiklet etkinliğini gördüğünü ve kendisinden aynı mutluluğu yaşamak için yardım istediğini anlattı. Oğlunun bu isteğini gerçekleştirmek için çeşitli motosiklet gruplarına ulaştığını belirten Akyol, "Birçok motorcu gruba ve arkadaşa istekte bulunduk ama sesimize kulak veren olmamıştı. Osmanlı Motosiklet Derneği sesimize kulak verdi. Bugün bize burada çok güzel bir etkinlik yaşattılar. Biz de çok duygulandık, oğlum da çok mutlu oldu, çok sevindi" diye konuştu. İzmir Osmanlı Motosiklet Derneği üyeleri, minik Ali'nin hayalini gerçekleştirmekle kalmadı, ona unutamayacağı hediyeler de hazırladı. Kendi motosiklet yeleklerinden esinlenerek özel bir yelek diktiren dernek üyeleri, Ali Tahir'e oyuncak motosiklet de armağan etti. Dernek Başkanı Sedat Ertürk, minik Ali'nin motosiklet tutkusunu ve moral desteğine ihtiyaç duyduğunu öğrendiklerini belirterek, onu mutlu etmek için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

'BİZİ MUTLU ETTİLER'

ALİ Tahir'in babası Uğur Akyol, motosiklet tutkunlarının ziyaretinin Ali üzerindeki etkisini şu sözlerle anlattı: "Normalde kendisi çok çekingendir. Saçları döküldüğü için bu hastalığın getirdiği bir utangaçlık var üzerinde. Bu hislerden dolayı insanlarla pek konuşup diyalog kuramıyordu. Ancak buradaki ortamı görünce o da çok heyecanlandı. Çok mutlu olunca sevgisini sonuna kadar hissettirdi. 'İyi ki varsınız, sizi seviyorum' dileklerinde bulundu. Allah razı olsun. Bizi çok mutlu ettiler." Doktorların da etkinliğe izin verdiğini ve tedavi sürecinde kendileriyle yakından ilgilendiğini belirten baba Akyol, bundan sonraki günlerin daha iyi geçmesini umut ettiklerini söyledi.