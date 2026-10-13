Yaşlanmak tek başına kalp için risk oluşturmaz

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de 65 yaş ve üzerindeki bireylerde gerçekleşen ölümlerin yüzde 38,1'i dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklanıyor. Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Abdi Sağcan, yaş almanın tek başına kalp hastalığı nedeni olmadığını belirterek, doğru yaşam alışkanlıkları ve düzenli sağlık kontrolleriyle risklerin azaltılabileceğini söyledi. Özellikle yüksek tansiyonun çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğine dikkat çeken Sağcan, tansiyonun yanı sıra kolesterol ve kan şekeri takibinin de aksatılmaması gerektiğini vurguladı. Kalp-damar sağlığını korumak için kişinin sağlık durumuna uygun yürüyüş ve hafif egzersizlerin alışkanlık haline getirilmesini öneren Sağcan, beslenmede sebze, meyve, tam tahıl, balık ve zeytinyağı gibi sağlıklı seçeneklere ağırlık verilmesini; aşırı tuz, doymuş yağ ve işlenmiş gıdalardan uzak durulmasını tavsiye etti. Sigaranın bırakılması, düzenli uyku, stres yönetimi ve sosyal ilişkilerin sürdürülmesinin de önemli olduğunu belirten Sağcan, göğüs ağrısı, nefes darlığı, çarpıntı ve olağandışı yorgunluk gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini ifade etti.