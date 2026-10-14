Bahçeli: Fon, yolsuzluklardan kaçış rampası değil

Terörsüz Türkiye'nin, insanlığa adaletli nizam vaaz eden, Türkiye merkezli yeni medeniyet inşasının şuuru olduğunu söyledi. Bahçeli, "Yakaladığımız huzur ve güven ortamını sabote etmek isteyenler yine devrede. Peşinen söyleyelim. Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geriye dönmeyecek. Terörsüz Türkiye adımları ciddiyetle ve samimiyetle atılmaya devam edecek, en kısa zamanda nihayete erdirilecek.

'HEPSİ SORUŞTURULMALI'

FON soruşturması kapsamında devlet kurumlarının gerekli adımları attığını belirten Bahçeli, "Küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatıldı. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyoruz. Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde yayıldığı dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemeli. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda, hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayrı hukuki ve gayrı ahlaki unsurlardan ayıklanmalı. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemeli" ifadelerini kullandı. Bu süreçte özellikle muhalefet çevresince elmayla armudun aynı kefede tartıldığına dikkati çeken Bahçeli, "Milletimizin üzerine çökmüş belediyelerdeki ahlaksızlar güruhunun eylemleri milletimizden saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılıyor. Muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini kaçış rampası olarak görüyor.