e-skuter için sıkı denetim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikle elektrikli skuter işletmelerine ihlallerde verilecek para cezaları yeniden belirlendi. Paylaşımlı e-skuter işletmeciliği faaliyetinin sadece yetki belgesi ve paylaşımlı e-skuter izni alan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yapılabileceği belirtilirken, bu yetki ve yükümlülüklere aykırı faaliyet gösteren işletmelere verilecek idari para cezası 10 bin TL'den 86 bin 900 TL'ye çıkarıldı. Bu ceza önceki yönetmelikte bin TL'ydi. Daha önce ilk aykırılıkta bin TL, ikinci aykırılıkta 10 bin TL, üçüncü aykırılıkta ise 50 bin TL olarak uygulanan idari para cezaları, ilk aykırılıkta 8 bin 687 TL'ye, ikinci aykırılıkta 86 bin 900 TL'ye, üçüncü aykırılıkta ise 170.000 TL'ye çıkarıldı.