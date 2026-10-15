Arkeolojik mirasta Türk-İtalyan imzası

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde düzenlenen 17. İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışını gerçekleştirdi. Ersoy, "Hedefimiz, Türkiye arkeolojisini daha güçlü bilimsel imkanlarla desteklemek" dedi. Ersoy, konuşmasında, Türkiye ile İtalya arasındaki kültürel işbirliğinin önemine değindi. İtalyan bilim insanlarının Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüttüğü arkeolojik kazılara değinen Ersoy, Aslantepe, Hierapolis, Uşaklı Höyük, Karkamış Höyük ve Yumuktepe'nin de aralarında bulunduğu alanlarda İtalyan araştırmacıların çalışmalar yürüttüğünü söyledi.