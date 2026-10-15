İstanbul’u sağanak ve fırtına vurdu

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çok sayıda ilçede cadde ve sokaklar göle dönerken; evleri, iş yerlerini, alt geçitleri ve Şişli Hamidiye Etfal Hastanesi'ni su bastı. Esenyurt Dereyolu'nda akıntıya kapılarak sürüklenen bir kadın vatandaşların yardımıyla kurtarılırken, Küçükçekmece'de su basan bir bodrum katında mahsur kalan vatandaş ile Sultangazi'deki alt geçitte araçlarında mahsur kalan sürücüler ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi. Yağışın etkisiyle Sultangazi'deki bir ilkokulun istinat duvarı çökerken, Büyükçekmece'de ise öğrenciler suyla dolan okul bahçesinden bankların üzerinden yürüyerek geçebildi. Avcılar, Başakşehir, Sarıyer ve Beykoz gibi birçok noktada rögarların taşması nedeniyle ulaşım aksadı. İstanbul Valiliği kentte bugün için eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı.