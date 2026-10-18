Bahçeli’nin siyaseti akademik makaleye konu oldu

İZMİR Bakırçay Üniversitesinden Prof. Dr. Ali Taş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2000- 2025 yılları arasında yaptığı yaklaşık 300 konuşmayı inceledi. İzmir Bakırçay Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Ali Taş'ın, 'İlkesel tutarlılık mı, fırsatçı dönüşüm mü? Devlet Bahçeli siyasetinde hegemonik eklemlenme ve siyasal söylem, 2000-2025' başlıklı makalesi, uluslararası hakemli dergi Journal of Political Ideologies'de yayımlandı. Taş, MHP'nin resmi arşivinde yer alan 2000- 2025 dönemine ait TBMM grup toplantısı konuşmalarının tamamını, basın toplantıları ve resmi açıklamalarla birlikte tek tek inceledi.

'ÖNCE ÜLKEM' İLKESİ

Çalışmanın merkezinde, Bahçeli'nin sık dile getirdiği, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' ilkesi yer aldı. Çalışmaya göre; bu ilke ilk kez 19 Haziran 2000'de, Bahçeli'nin DSPMHP- ANAP koalisyon hükümetinde Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde, partinin temel felsefesi olarak kamuoyuna açıklandı. Makalede, Bahçeli'nin 2024'te başlattığı ve 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan süreç de incelendi. Bahçeli'nin 5 Kasım 2024'teki grup toplantısında kullandığı 'Kürtlerle kucaklaşma asıldır, terörle mücadele esastır' ifadesini hatırlatan Prof. Dr. Taş, "Bu süreç ilk bakışta pek çok kişiyi şaşırttı. Ancak konuşmalara baktığımızda bunun bir çizgi değişikliği olmadığını görüyoruz. Amaç, milletin birliğini güçlendirmek ve terörü bu ülkenin gündeminden çıkarmak. Bu da yine 'önce ülkem ve milletim' ilkesinin bir gereği" değerlendirmesinde bulundu. Prof. Dr. Taş, "Popülist siyaset toplumu 'halk' ve 'seçkinler' diye ikiye ayırır. Bahçeli'nin siyasetinde ise böyle bir ayrım yok. Onun için temel ölçü milletin bütünlüğü ve bekası.