Çıldır Havalimanı Aydın’ı zirveye taşıyacak

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması için hazırlanan projelerde önemli aşamanın tamamlandığını açıkladı. Pist, apron, taksi yolları ve çevre yoluna ilişkin proje çalışmalarının bittiğini, üstyapı projelerinin tamamlanmasının ardından altyapı ihalesine çıkılacağını duyuran Çerçioğlu, "Çıldır Havalimanı'nın ticari uçuşlara açılması; ulaşım, turizm ve ticaret alanlarında şehrimizin potansiyelini zirveye taşıyacak" dedi. Havalimanının üstyapı yatırımları kapsamında ise 17 bin metrekarelik terminal binası ile 12 bin metrekarelik kule ve destek binalarının inşa edilmesi hedefleniyor.