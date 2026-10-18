Osman Gazi Mavi Vatan’ın ilk fabrikasıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Filyos Limanı'nda düzenlenen Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu Uğurlama Törenine gönderdiği video mesajda, al bayrağın renkleriyle süslenen Osman Gazi Yüzer Üretim Platformu'nun ülkeye, millete hayırlı hizmetlerinin olmasını Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

YÜZEN ENERJİ KALESİ

Temmuz 2024'te ilk yüzer üretim platformunu Türkiye'ye kazandıracaklarını açıkladığını, geçen yıl mayısta da ismini "Osman Gazi" olarak belirledikleri platformu Dolmabahçe Sarayı'ndan Filyos'a uğurladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Bugün ise enerji tarihimizde yepyeni bir sayfa açıyoruz. Adeta yüzen bir sanayi tesisi olan Osman Gazi'yi görev yerine, Karadeniz'e yolcu ediyoruz. Osman Gazi, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun denizlerdeki karşılığı olan 'mavi vatan'ın ilk fabrikasıdır" ifadelerini kullandı. Erdoğan, Osman Gazi'nin 298,5 metre uzunluğu, 56 metre genişliği, 29,5 metre derinliği ve 140 personeliyle yüzen bir enerji kalesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Üzerinde bulunan 21 farklı ünite ile Sakarya Gaz Sahası'ndaki kuyulardan aldığı gazı işleyecek, deniz altına döşenmiş borularla Filyos'a gönderecektir. Böylece Karadeniz'deki doğal gaz üretimimiz günlük 20 milyon metreküpe çıkarak ikiye katlanacak, 2027 yılı başından itibaren her 3 haneden 1'i yerli doğal gazımızı kullanacak. Hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bu vizyoner projeye emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, platformda görev yapacak tüm personelimize başarılar diliyorum."

38 BİN HEKİM DIŞI PERSONEL ALINACAK

ÖTE yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Hastanesi Çapa Yerleşkesi Toplu Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Sağlıkta Türkiye'de küresel çekim merkezi haline çekeceğiz. İstanbul'un sağlık altyapısını adeta yeniden baştan inşa ettik" dedi. Ayrıca sağlık alanında personel alım müjdesi veren Erdoğan "Yeni bir adım daha atıyor 2026 yılı bitmeden 38 bin hekim dışı personel alma ilanını çıkacağımızın müjdesini sizlerle paylaşıyoruz. Sağlık Bakanlığımız takvimi önümüzdeki günler sizlerle paylaşacaktır" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan şöyle konuştu; "Türkiye'yi sağlıkta küresel bir çekim merkezi haline getireceğiz. İstanbul'un sağlık altyapısını adeta yeniden inşa ettik."