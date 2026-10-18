Tugay, sosyal projeleri yerinde inceledi

TÜRKIYE Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin alzheimer hastalarına, engelli bireylere ve protez-ortez ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik hizmetlerini inceledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eşlik ettiği ziyaretlerde Tugay, tesislerde hizmet alan vatandaşlar ve yakınlarıyla sohbet ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TESİSLERİ GEZDİ

TÜRKIYE Sağlıklı Kentler Birliği'nin 46'ncı Olağan Meclis Toplantısı, Gaziantep'te devam ediyor. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay toplantıların ardından saha ziyaretlerine katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte hayata geçirilen projeleri heyete tanıttı. Başkan Tugay, Fatma Şahin, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba ve beraberlerindeki heyetle birlikte Meral - Beyhan Uslu Alzheimer Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi ve Buğday Tanesi Protez Ortez Yapım ve Uygulama Merkezi'ni ziyaret etti. Başkan Tugay ve beraberindeki heyet tesislerde gerçekleştirilen çalışmaları yakından incelerken, vatandaşlarla da sohbet etme imkanı buldu.