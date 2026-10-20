Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik operasyon: 22 gözaltı

ANKARA merkezli 12 ilde, Alihan Kuriş'in liderliğini yaptığı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 22'si yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik "suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, Ankara merkezli 12 ilde 28 ikamet ve 16 iş yeri adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 22'si yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenirken, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.