Foça Yat Limanı turizm potansiyelini güçlendiriyor

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İzmir'e yönelik yatırımların sürdüğünü ifade etti. Yeni Foça Yat Limanı'nın Kuzey Ege'nin denizcilik ve turizm potansiyelini güçlendiren önemli projelerden biri olduğunu kaydeden Saygılı, "Yeni Foça Yat Limanı, İzmir'imize kazandırdığımız önemli yatırımlardan biridir. Kuzey Ege'nin denizcilik ve turizm potansiyelini güçlendirirken Yeni Foça'nın ekonomik ve sosyal hayatına da değer katıyor. Farklı büyüklükteki yelkenli ve motoryatlara hizmet sunan tesis, 230'u denizde, 100'ü karada olmak üzere toplam 330 yat bağlama kapasitesiyle modern denizcilik altyapısını İzmir'imize kazandırdı" ifadelerini kullandı.

'GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

BAŞKAN Bilal Saygılı, "Üstelik bu yatırım, yalnızca teknelerin demirlediği bir limandan ibaret değil. Yeni Foça'nın tarihi dokusuna uygun, doğayla uyumlu bir anlayışla tasarlanan proje; restoranları, kafeleri, mağazaları, konferans salonu, yüzme havuzu, tenis kortu ve yürüyüş alanlarıyla bölgeye yeni bir yaşam merkezi sundu. Biz, İzmir'in potansiyelini sadece anlatmıyor, yatırımlarla gerçeğe dönüştürüyoruz. Bu tür projelerle İzmir'imizin marka değerini yükseltmeyi hedefliyoruz" dedi.