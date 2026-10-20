Kanyonda can pazarı

Isparta'nın Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerini kurtarma çalışmaları sürüyor. İstanbul'dan eğitim için gelen 14 kişilik İHH ekibinden 3 kişi sağ kurtarılırken, 42 yaşındaki Sinan Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Mahsur kalan diğer 10 gönüllü için 11 ilden sevk edilen 204 personel, 8 dron, 54 araç ve 1 helikopterle arama kurtarma çalışması başlatıldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri de çalışmalara destek verdi. Özel dronlarla yapılan aramalarda 10 gönüllünün bulunduğu nokta tespit edilerek kendileriyle iletişim kuruldu.

25 KİLOGRAM YÜK TAŞIYOR

Ancak sarp ve engebeli arazi nedeniyle helikopterle kurtarma girişiminden vazgeçildi. Bunun üzerine AFAD ekipleri bölgeye gönderilerek güvenli kurtarma güzergâhı aranmaya başlandı. Kurtarma çalışmalarında, yaklaşık 25 kilogram yük taşıyabilen yerli ve milli dron da kullanıldı. İçinde gıda ürünleri bulunan poşetler drona bağlanarak mahsur kalan gönüllülere ulaştırılmaya çalışıldı. Ekipler, mahsur kalanlara ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgede arama ve kurtarma faaliyetleri havadan ve karadan devam ediyor.