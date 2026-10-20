Karaburun Belediye Başkanı Yeni Parti’den istifa etti

KARABURUN Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, üyesi olduğu Yeni Parti'den istifa ettiğini ve görevini bağımsız belediye başkanı olarak sürdüreceğini açıkladı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, parti üyeliğinden ayrılma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, siyasi yaşamı boyunca önceliğinin her zaman ilçesine ve hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu belirterek, "Halkımızın iradesine duyduğum saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını bütün sorumluluklarımın üzerinde tuttum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla hareket etmeye devam edeceğim. Gelinen noktada, yaptığım değerlendirmeler sonucunda Yeni Parti üyeliğimden istifa etme kararı aldım. Bu kararım, Karaburun'a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir" diye konuştu.

'ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİM'

"KARABURUN Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim" ifadelerini kullanan Girgin Erdoğan, Bizim için esas olan, Karaburun'un ihtiyaçları, hemşehrilerimizin beklentileri ve ilçemizin geleceğidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ayrım gözetmeksizin tüm hemşehrilerimizin belediye başkanı olmaya, Karaburun için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğim. Kamuoyuna saygıyla duyururum" dedi.