Rus basınından Türkiye’nin deprem seferberliğine övgü

Rusya'nın köklü gazetelerinden 101 yaşındaki Komsomolskaya Pravda, Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı yeniden inşa çalışmalarını manşetine taşıdı. Haberde, 174 bölgede 3 bin 481 şantiyede yürütülen çalışmaların yanı sıra konutların, altyapının ve tarihi kent merkezlerinin yeniden ayağa kaldırılması anlatıldı. KP.ru platformunda yayımlanan haberde, enkaz kaldırma çalışmaları sürerken yeniden inşa sürecinin de başlatıldığına dikkat çekildi. İlk kalıcı konutların temellerinin depremin 15'inci gününde atıldığı, kırsal bölgelerdeki ilk köy evlerinin ise 45'inci günde hak sahiplerine teslim edildiği belirtildi. Çalışmalarda yaklaşık 200 bin mimar, mühendis ve inşaat işçisinin görev aldığı, yoğun dönemde saatte 23, günde 550 konut üretim hızına ulaşıldığı kaydedildi.

PROJELER VURGULANDI

Haberde, yeniden inşa çalışmalarının konutlarla sınırlı kalmadığı; okullar, ticaret alanları, kamu binaları ve altyapının da kapsamlı biçimde yenilendiği vurgulandı. Özellikle Hatay'daki tarihi Uzun Çarşı, Kurtuluş Caddesi ve tarihi Meclis binasının çevresindeki çalışmaların yanı sıra Malatya, Kahramanmaraş ve Adıyaman'daki projelere yer verildi. Malatya İkizce, Adıyaman İndere, Hatay Dikmece ve Kahramanmaraş Altınova'daki büyük yerleşim projelerinin de anlatıldığı haberde, İskenderun sahilinin yeniden düzenlenmesi ve enkaz atıklarının geri dönüşümü çalışmaları öne çıkarıldı.