Üreme hücresi ticaretine 14 ilde baskın

İstanbul merkezli, Ankara , İzmir , Adana , Antalya, Tekirdağ, Giresun, Aydın, Edirne, Kocaeli, Sakarya, Şanlıurfa, Karaman ve Muğla'da olmak üzere 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda yasa dışı üreme hücresi ticareti yaptığı tespit edilen 39 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturmada, 41 kadının yumurtalarının toplam 811 kez KKTC, Arnavutluk, Gürcistan ve Türkiye bağlantılı kliniklerde satıldığı ve yaklaşık 2 milyon euroluk para trafiği oluştuğu belirlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in duyurduğu operasyon, CİMER'e yapılan ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gerçekleştirildi.

YUMURTA BAŞI 80 EURO

MASAK kayıtları, banka hareketleri, telefon görüşmeleri ve yurt dışı seyahat bilgilerini inceleyen ekipler, kadınların maddi menfaat karşılığında yumurta bağışı adı altında yasa dışı ticarete yönlendirildiğini tespit etti. Soruşturma sürecinde HTS ve MASAK kayıtları ile yurt dışı seyahat bilgilerinin titizlikle incelendiğini ifade eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, "İnsan bedeni üzerinden haksız kazanç sağlayan suç yapılanmalarına geçit vermeyeceğiz. Hiçbir maddi menfaat, insan onurunun ve beden bütünlüğünün üzerinde değildir" şeklinde konuştu. Soruşturmada, kadınların yumurtaları karşılığında 60 ila 80 euro aldığı, organizatörlerin ise bu hücreleri yurt dışındaki kliniklere daha yüksek bedellerle pazarladığı öne sürüldü. Aralarında örgüt yöneticileri, doktorlar, organizatörler ve donör kadınların bulunduğu 53 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

GEN SİPARİŞ ETMİŞLER

Şüphelilerden 39'u yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Organizatörlerden Hacer T'nin kadınların fotoğraf ve görüntülerini çektiğini ve bunların yumurtalık isteyenlere gösterildiğini tespit eden ekipler, eski eczacı olan kadının sevgilisinin ise işlemlerde kullanılacak ilaçları temin ettiğini belirledi. Ekipler, çocuk sahibi olmak isteyip bu yola başvuranların "sarı saç, mavi göz" genlerini sipariş ettiklerini, karşılık olarak ise "her türlü buluruz, hemen buluruz" cevabını aldıklarını ortaya çıkardı.