Berat Albayrak'ı hedef alan hayasızca iftiraların arkasında kimler var?

2020 yılını müteakiben Albayrak, hiçbir siyasi programa katılmamış, siyasi mana atfedilecek temas ve beyanda bulunmaktan özenle kaçınmıştır. Tabiri caizse kendi doğal alanına çekilmiş, dışarıdan gelen seslere kulağını tıkamış, vakıf ve eğitim çalışmalarına odaklanmayı tercih etmiştir.

Filanca tarihte göreve atanan bürokratların, yıllar aradan geçtikten sonra görev ve yetki alanlarındaki şahsi sorumluluklarıyla ilişkilendirilen muhtelif hukuki gerekçelerin, bugün Albayrak'ın bakanlık dönemiyle örtüştürülmek istenmesi ancak kötü niyetle açıklanabilir!

Zaten iftira sahipleri de ne yaptıklarının bilincindedir! Oluşturdukları zorlama tabloların, ilerisi için bir "test niteliği" taşıdığı çok nettir! Albayrak ismi üzerinden, "duyarlılık ve reaksiyon hızı" da ölçülmek istenmiştir.

Böylece, önümüzdeki günlerde ortaya atılabilecek spekülatif iddialar için gerçeklik algısı oluşturulması da düşünülmüştür. Olup bitenler, günlük olarak geçiştirilebilecek cinsten değildir!

Şu anki tanıklığımız... Dezenformasyonla havayı zehirleme, kitleleri manipüle etme, yerli ve yabancı müttefiklerle iş birliği içinde bir tür rövanş alma serisinden ibarettir.