Fon soruşturması büyüyor: Altınbaşlara gözaltı kararı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları sürüyor. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından iletilen raporlar ve yapılan yazılı başvurular doğrultusunda, Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), Vişne Madencilik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (VSNMD), Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş. (ODINE) ve Tera Finansal Yatırımlar Holding A.Ş. (TRHOL) paylarına ilişkin incelemeler gerçekleştirildi. İncelemeler sonucu, söz konusu şirketlerin paaylarına ilişkin iddialar ve SPK tarafından iletilen raporlar değerlendirilerek 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 26'sı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Altınbaş Holding sahibi Nusret Altınbaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı, kardeşi İnan Altınbaş ise gözaltına alındı, diğer aile fertlerinin tüm malvarlıkları donduruldu. Ayrıca, Nusret Altınbaş'ın sahibi olduğu Atlas Portföy'ün fon krizinin yaşandığı Eylül ayı içerisinde 16 milyar lira fondan çıkış yaptığı tespit edildi.