Türkiye sahillerinde sarı yaz keyfi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 26'ncısı düzenlenen Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali, dünyanın dört bir yanından gelen yamaç paraşütçülerini gökyüzünde buluşturdu. 30'dan fazla ülkeden binin üzerinde sporcunun katıldığı organizasyonda, dünyanın en iyi akrobasi pilotları da hünerlerini sergiliyor. Festivalin, bölgenin uluslararası tanıtımına ve spor turizmine katkı sağlaması hedefleniyor.

HEDEF 12 AY TURİZM

Belcekız Sahili'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Muğla Valisi İdris Akbıyık, kentin yılda ortalama 3,5 milyon yabancı turisti ağırladığını belirterek turizmi 12 aya yaymayı hedeflediklerini söyledi. Spor turizminin bu hedefte önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Akbıyık, Babadağ'da yılda yaklaşık 150-200 bin, bazı dönemlerde ise 220-230 bin uçuş gerçekleştirildiğini kaydetti. Akbıyık, "Turizmi yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret görmüyoruz. Bu tür organizasyonlarla hem Avrupa'da hem de yeni pazarlarda turist sayısını artırmayı hedefliyoruz" dedi.

BABADAĞ'DA 143 BİN UÇUŞ

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Hıra ise yıl başından bu yana Babadağ'dan 143 bin 113 uçuş yapıldığını açıkladı. Hıra, uçuş sayısını artırmayı hedeflediklerini, güvenliğin de öncelikleri arasında bulunduğunu vurguladı.