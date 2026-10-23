Ulaşım ve suya indirim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Birlik Başkanı Yalçın Ata tarafından karşılanan Tugay, 235 bin esnafın temsil edildiği buluşmada kentin ekonomik sorunlarını ve çözüm bekleyen taleplerini değerlendirdi. İzmir'in uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunları için Ankara ile temas halinde olduklarını belirten Tugay, su ve ulaşım konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

SU FATURALARI DÜŞECEK

İzmirlilerin merakla beklediği su tarifeleri konusunda çalışma yürüttüklerini açıklayan Tugay, su faturalarında belirgin bir indirim yapılacağını söyledi. Tugay, "Şu anda yaptığımız bir hazırlık var, su fiyatlarını indirmek üzerine. Yakında su faturalarında belirgin fark olacak bir fiyat indirimini tarifeye yansıtacağız" dedi. İndirimin oranı ve uygulamaya gireceği tarihe ilişkin ayrıntı vermeyen Tugay'ın açıklaması, su tarifelerinde yeni bir düzenleme yapılacağının sinyalini verdi. Toplu ulaşım ücretlerine de değinen Tugay, İzmir'in Türkiye'nin en ucuz toplu ulaşım hizmetini sunduğunu belirtti. Mevcut ücret tarifesi ve 90 dakika uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, gelecek yıl için de zam yapmamayı hedeflediklerini söyledi. Tugay, "Neticede Türkiye'nin en ucuz toplu ulaşımı şu anda İzmir'de. Önümüzdeki yıl toplu ulaşıma yine hiçbir zam yapmadan, daha da ucuz bir hale getirerek, indirimleri belki çeşitlendirerek yine insanlarımıza yararlı olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.