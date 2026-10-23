Ulaşım ve suya indirim

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'ni ziyaret ederek esnaf temsilcileriyle bir araya geldi. Birlik Başkanı Yalçın Ata tarafından karşılanan Tugay, 235 bin esnafın temsil edildiği buluşmada kentin ekonomik sorunlarını ve çözüm bekleyen taleplerini değerlendirdi. İzmir'in uzun yıllardır çözüm bekleyen sorunları için Ankara ile temas halinde olduklarını belirten Tugay, su ve ulaşım konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
SU FATURALARI DÜŞECEK
İzmirlilerin merakla beklediği su tarifeleri konusunda çalışma yürüttüklerini açıklayan Tugay, su faturalarında belirgin bir indirim yapılacağını söyledi. Tugay, "Şu anda yaptığımız bir hazırlık var, su fiyatlarını indirmek üzerine. Yakında su faturalarında belirgin fark olacak bir fiyat indirimini tarifeye yansıtacağız" dedi. İndirimin oranı ve uygulamaya gireceği tarihe ilişkin ayrıntı vermeyen Tugay'ın açıklaması, su tarifelerinde yeni bir düzenleme yapılacağının sinyalini verdi. Toplu ulaşım ücretlerine de değinen Tugay, İzmir'in Türkiye'nin en ucuz toplu ulaşım hizmetini sunduğunu belirtti. Mevcut ücret tarifesi ve 90 dakika uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, gelecek yıl için de zam yapmamayı hedeflediklerini söyledi. Tugay, "Neticede Türkiye'nin en ucuz toplu ulaşımı şu anda İzmir'de. Önümüzdeki yıl toplu ulaşıma yine hiçbir zam yapmadan, daha da ucuz bir hale getirerek, indirimleri belki çeşitlendirerek yine insanlarımıza yararlı olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
ESNAFIN DERDİNE ÇÖZÜM
İzmir ekonomisinin temel taşlarından birinin esnaf olduğunu vurgulayan Başkan Cemil Tugay, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunlarının çözümü için daha aktif rol üstleneceğini söyledi. Esnafın üretim, istihdam ve kent ekonomisine sağladığı katkıya dikkat çeken Tugay, İzmir'in mevcut ekonomik potansiyelinin altında kaldığını ifade etti. AK Parti'ye geçişinin ardından Ankara'daki kurumlarla daha doğrudan temas kurabileceğini belirten Tugay, esnaf temsilcilerine şu sözlerle seslendi: "Şehrimizin Ankara'da çözülmesi gereken her türlü sorunuyla ilgili isterseniz kol kola sizinle beraber gideriz, isterseniz tek başıma gidip onun mücadelesini veririm. Kendime artık yeni görevler tanımladım." Birlik Başkanı Yalçın Ata'nın esnaf odalarıyla düzenli görüşmeler yapılması yönündeki talebine olumlu yaklaşan Tugay, esnafın sorunlarını masa başında değil, iş yerlerinde dinleyeceğini söyledi. İzmir'in çarşılarının daha hareketli ve cazip hale getirilmesi gerektiğini belirten Tugay, "Oda merkezlerimizi ama daha çok esnafımızın bizzat çalıştığı yerleri gezeceğim. Onlarla konuşacağım. Sorunlar varsa bizzat yerinde göreceğim. İzmir'imizin çarşılarının daha faal, daha çekici olması için ihtiyaç duyulan düzenlemeleri en kısa zamanda yapacağız" dedi.
'YÜZ HAYALİM VARDI ŞİMDİ BİN HAYALİM VAR'
SİYASİ parti değişikliğinin ardından kendisine yönelik değerlendirmelere de yanıt veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kişiliğinin değişmediğini ancak İzmir için çalışma planlarını yeniden gözden geçirdiğini söyledi. Tugay, "Büyükşehir Belediye Başkanı olarak daha önce İzmir'le ilgili yüz tane hayalim vardıysa şu anda bin tane hayalim var. Bunlar benim kişisel hayallerim değil. İnsanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlarını gidermek için tasarladığımız ama yapmakta zorlandığımız, bugün artık yapabileceğimize inandığımız şeyler" diye konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlarla İzmir'in sorunlarını görüştüğünü de aktaran Tugay, kentin uzun yıllardır çözüm bekleyen bazı meselelerine ilişkin somut adımların önümüzdeki dönemde açıklanacağını dile getirdi. Tugay , esnaf temsilcileriyle daha kapsamlı bir toplantı gerçekleştireceklerini belirterek, iletilen taleplerin takipçisi olacağı sözünü verdi.