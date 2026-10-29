Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tebriklerini kabul etti

Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.
Törende, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM üyeleri, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kamu kurumlarının yöneticileri, Ankara'da görevli büyükelçiler, yabancı misyon şefleri, uluslararası kuruluşların temsilcileri, Erdoğan'a bayram tebriklerini sundu.
Törende, başkentte görevli çeşitli rütbelerden askeri personel, Kurtuluş Savaşı kahramanlarının yakınları ile olimpiyatlarda çeşitli branşlarda madalya kazanan milli sporcular da Erdoğan'a tebriklerini iletti.